Экипаж Samosud Team 11-й бригады НГУ опять возглавил рейтинг по количеству уничтоженных российских "Шахедов" дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО

Индустрия дронов

Экипаж Samosud Team подразделения "Слобода" 11-й бригады Национальной гвардии Украины во второй раз возглавил рейтинг подразделений по количеству уничтоженных российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство вражеских дронов украинские защитники сбивают дистанционно с помощью системы удаленного управления Hornet Vision CTRL, разработанной командой "Дикие Шершни".

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Эта технология позволяет операторам управлять дронами-перехватчиками на расстоянии и уничтожать российские воздушные цели.

Разработчики также подчеркнули необходимость дальнейшего развития технологий для противодействия российским реактивным беспилотникам.

Кадрами уничтожения российских "Шахедов" украинскими защитниками поделились "Дикие Шершни" в своем Telegram-канале.

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