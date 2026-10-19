Стая FPV-дронов атаковала российского оккупанта, прятавшегося в окопе. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись массированной атаки украинских FPV-дронов на российского оккупанта, который пытался укрыться от беспилотников в окопе посреди открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно поле, единичные деревья и окоп, в котором находится россиянин.

Украинские операторы направляют на позицию противника несколько FPV-дронов. В кадре видны взрывы и дым, поднимающийся над укрытием. Над россиянином кружат как минимум четыре беспилотника.

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Один из беспилотников приближается к окопу, в то время как поблизости продолжают происходить взрывы. На отдельных кадрах в воздухе видны обломки, подброшенные взрывной волной.

Несмотря на задымление, оператор продолжает полет прямо к вражеской позиции. В конце записи в поле зрения камеры БПЛА попадает оккупант в окопе.

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