Зграя FPV-дронів атакувала російського окупанта, який ховався в окопі. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис масованої атаки українських FPV-дронів на російського окупанта, який намагався сховатися від безпілотників в окопі посеред відкритої місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео видно поле, поодинокими деревами та окопом, у якому перебуває росіянин.
Українські оператори спрямовують на позицію противника кілька FPV-дронів. У кадрі помітні вибухи та дим, що здіймається над укриттям. Над росіянином кружляє щонайменше чотири безпілотника.
Один із безпілотників наближається до окопу, тоді як поблизу продовжують відбуватися вибухи. На окремих кадрах у повітрі видно уламки, підкинуті вибуховою хвилею.
Попри задимлення, оператор продовжує політ безпосередньо до ворожої позиції. Наприкінці запису у поле камери БПЛА потрапляє окупант в окопі.
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