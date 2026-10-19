Зграя FPV-дронів атакувала російського окупанта, який ховався в окопі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис масованої атаки українських FPV-дронів на російського окупанта, який намагався сховатися від безпілотників в окопі посеред відкритої місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео видно поле, поодинокими деревами та окопом, у якому перебуває росіянин.

Українські оператори спрямовують на позицію противника кілька FPV-дронів. У кадрі помітні вибухи та дим, що здіймається над укриттям. Над росіянином кружляє щонайменше чотири безпілотника.

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Один із безпілотників наближається до окопу, тоді як поблизу продовжують відбуватися вибухи. На окремих кадрах у повітрі видно уламки, підкинуті вибуховою хвилею.

Попри задимлення, оператор продовжує політ безпосередньо до ворожої позиції. Наприкінці запису у поле камери БПЛА потрапляє окупант в окопі.

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