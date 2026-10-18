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Бойова робота М142 HIMARS в операційній зоні Угруповання військ "Південь": уражені важливі цілі ворога. ВIДЕО

Українські військові за допомогою американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS завдали точних ударів по важливих цілях російських окупантів в операційній зоні Угруповання військ "Південь".

Ексклюзивні кадри бойової роботи Угруповання військ "Південь" передало Цензор.НЕТ.

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Силам оборони вдалося завдати нищівних ударів по ключових об'єктах ворога в операційній зоні угруповання.

У результаті успішно проведених вогневих місій були уражені:

  • командні пункти;
  • укриття;
  • засоби зв`язку;
  • скупчення особового складу противника.

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