Бойова робота М142 HIMARS в операційній зоні Угруповання військ "Південь": уражені важливі цілі ворога. ВIДЕО
Українські військові за допомогою американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS завдали точних ударів по важливих цілях російських окупантів в операційній зоні Угруповання військ "Південь".
Ексклюзивні кадри бойової роботи Угруповання військ "Південь" передало Цензор.НЕТ.
Силам оборони вдалося завдати нищівних ударів по ключових об'єктах ворога в операційній зоні угруповання.
У результаті успішно проведених вогневих місій були уражені:
- командні пункти;
- укриття;
- засоби зв`язку;
- скупчення особового складу противника.
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