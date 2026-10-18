РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12536 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 655 6

Боевая работа М142 HIMARS в оперативной зоне Группировки войск "Південь": поражены важные цели врага. ВИДЕО

Украинские военные с помощью американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS нанесли точные удары по важным целям российских оккупантов в зоне операций Группировки войск "Південь".

Эксклюзивные кадры боевых действий Группировки войск "Південь" передал Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Силам обороны удалось нанести сокрушительные удары по ключевым объектам противника в оперативной зоне группировки.

В результате успешно проведенных огневых миссий были поражены:

  • командные пункты;
  • укрытия;
  • средства связи;
  • скопления личного состава противника.

Смотрите также: Бойцы Группировки войск "Південь" показали точные удары HIMARS по реактивным системам залпового огня рашистов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (11052) ВСУ (8549) HIMARS (321)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 