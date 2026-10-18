Боевая работа М142 HIMARS в оперативной зоне Группировки войск "Південь": поражены важные цели врага. ВИДЕО
Украинские военные с помощью американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS нанесли точные удары по важным целям российских оккупантов в зоне операций Группировки войск "Південь".
Эксклюзивные кадры боевых действий Группировки войск "Південь" передал Цензор.НЕТ.
Силам обороны удалось нанести сокрушительные удары по ключевым объектам противника в оперативной зоне группировки.
В результате успешно проведенных огневых миссий были поражены:
- командные пункты;
- укрытия;
- средства связи;
- скопления личного состава противника.
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