ГУР розкрило іноземні компоненти та виробників навігаційних систем "Комета" для російських ракет і дронів

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові дані про виробництво російських завадозахищених навігаційних модулів "Комета", які використовуються в ракетах, безпілотниках і керованих авіабомбах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО України.

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У розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions розвідка опублікувала інформацію про:

37 електронних компонентів іноземного виробництва, які використовуються у навігаційних модулях "Комета";

28 підприємств, залучених до виготовлення цих систем і постачання електронної компонентної бази;

13 одиниць іноземного технологічного обладнання, що застосовується у виробництві.

Детальні дані про компоненти, виробників та обладнання доступні на порталі War&Sanctions.

Як навігаційні модулі "Комета" протидіють засобам РЕБ

Одним зі способів захисту бортових систем від радіоелектронних перешкод є використання антен контрольованого прийому - CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna). Такі антени можуть змінювати діаграму прийому та за допомогою алгоритмів обробки сигналу послаблювати вплив перешкод.

Саме цей принцип використовується в російських навігаційних модулях "Комета".

Класична система складається з антенної решітки з певною кількістю патч-антен і модуля обробки сигналів на основі програмованої логічної інтегральної схеми FPGA Altera Cyclone, яку виробляє компанія Altera, що належить Intel.

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Ефективність захисту від перешкод залежить від кількості антен, їхнього розташування та алгоритмів обробки сигналу. Антенна решітка дає змогу визначати просторові характеристики перешкод і компенсувати їхній вплив.

Росія використовує "Комети" з 16 антенами та розробляє 20-елементні системи

За даними української розвідки, російські війська вже масово застосовують навігаційні модулі "Комета" з 16 патч-антенами. Водночас триває робота над організацією серійного виробництва антенних решіток із 20 елементами.

Також встановлено факт використання систем CRPA китайсько-алабузького виробництва, оснащених 32 антенами.

Оприлюднені ГУР дані дають змогу простежити іноземну компонентну базу та виробничі зв’язки, які Росія використовує для виготовлення навігаційних систем, призначених для підвищення стійкості її озброєння до засобів радіоелектронної боротьби.

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