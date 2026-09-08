РФ планує випробувати нову балістичну ракету із дальністю до 800 км. Ціллю може стати захід України, - ГУР

До кінця 2026 року Росія планує провести випробування нового типу балістичних ракет, які здатні вражати цілі на відстані до 800 кілометрів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

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Можлива загроза для заходу України

Як зазначив представник ГУР, РФ хоче посилити ракетно-дронові удари по Україні, щоб спровокувати економічну кризу.

"За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", — повідомив Скібіцький.

За його словами, під час цих запусків російські окупанти можуть спробувати завдати ударів по об'єктах на заході України.

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Втрати та мобілізація РФ

Окремо він зазначив, що у серпні 2026 року Росія втратила на війні 43 тисячі солдатів, а призвала до лав армії лише 39 тисяч.

"Від стратегічної мети — знищення української державності — Росія не відмовляється і веде війну на виснаження попри важкі втрати. [...] Генштаб армії РФ вважає, що інтенсифікація заходів мобілізації — це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації Росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи", — пояснив Скібіцький.

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Плани щодо Чорного моря та Білорусі

Крім того, серед планів Росії — подальша блокада Чорного моря та спроби втягнути Білорусь у війну.

"На сьогодні ми не бачимо реальних індикаторів підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі. Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій", — додав генерал-майор.

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