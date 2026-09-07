Економіка РФ слабшає, але ресурсів для війни може вистачити до 2028 року, - ГУР

Ресурсів Росії для війни проти України може вистачити на 2027 та 2028 роки, попри економічні проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

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За його словами, фінансове становище Росії зараз значно гірше, ніж на початку повномасштабної війни. Серед головних проблем він назвав гостру нестачу трудових ресурсів, зростання дефіциту федерального бюджету та погіршення ситуації у банківському секторі.

Водночас Росія все ще має достатній запас міцності для продовження бойових дій.

"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", - наголосив очільник ГУР.

Санкції мають позбавити РФ доступу до технологій

Іващенко зазначив, що для виснаження російської військової машини необхідна скоординована робота України та міжнародних партнерів. Ключовим інструментом він назвав санкції, які мають реально обмежувати доступ РФ до необхідних технологій.

"Ми розуміємо, з яких країн до РФ надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З’являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", - зазначив Іващенко.

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