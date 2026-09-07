Экономика РФ слабеет, но ресурсов для войны может хватить до 2028 года, - ГУР

Ресурсов России для войны против Украины может хватить на 2027 и 2028 годы, несмотря на экономические проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

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По его словам, финансовое положение России сейчас значительно хуже, чем в начале полномасштабной войны. Среди главных проблем он назвал острую нехватку трудовых ресурсов, рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковском секторе.

В то же время у России все еще есть достаточный запас прочности для продолжения боевых действий.

"В то же время ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", - подчеркнул глава ГУР.

Санкции должны лишить РФ доступа к технологиям

Иващенко отметил, что для истощения российской военной машины необходима скоординированная работа Украины и международных партнеров. Ключевым инструментом он назвал санкции, которые должны реально ограничивать доступ РФ к необходимым технологиям.

"Мы понимаем, из каких стран в РФ поступают электронные компоненты, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что затем работает на её военную машину против нас", - отметил Иващенко.

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