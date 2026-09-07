Экономика РФ слабеет, но ресурсов для войны может хватить до 2028 года, - ГУР
Ресурсов России для войны против Украины может хватить на 2027 и 2028 годы, несмотря на экономические проблемы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.
По его словам, финансовое положение России сейчас значительно хуже, чем в начале полномасштабной войны. Среди главных проблем он назвал острую нехватку трудовых ресурсов, рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковском секторе.
В то же время у России все еще есть достаточный запас прочности для продолжения боевых действий.
"В то же время ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы", - подчеркнул глава ГУР.
Санкции должны лишить РФ доступа к технологиям
Иващенко отметил, что для истощения российской военной машины необходима скоординированная работа Украины и международных партнеров. Ключевым инструментом он назвал санкции, которые должны реально ограничивать доступ РФ к необходимым технологиям.
"Мы понимаем, из каких стран в РФ поступают электронные компоненты, станки, специальная химия. Появляется много компаний-прокладок, которые завозят в Россию то, что затем работает на её военную машину против нас", - отметил Иващенко.
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«Ця історія - чергове наочне підтвердження того, наскільки глибоким буває провалля між формальним статусом і реальним рівнем свідомості тих, хто опиняється при владі.
Еліта на папері, бидло в житті.
Фраза про «королеву та мільйон» із розсекречених плівок НАБУ вже стала символом абсолютного цинізму й моральної деградації. Поки країна роками веде важку війну, посадовці Генеральної прокуратури та суміжних структур продовжують жити у викривленій реальності. Реальності, де масштаб посади вимірюється лише обсягом вкраденого.
Але найрадикальніше вражає навіть не сам факт корупції, а її мізерний, печерний рівень:
- ліві ФОПи та схеми «на колінці»: оформлення фіктивних підприємств на себе, дівчат, матерів і кумів - це не розгалужена фінансова інженерія, це примітивне стяжарство людей, які навіть не здатні приховати власні сліди.
- смаки й атрибути «розкоші»: вкрадені мільйони не йдуть на стратегічні інвестиції, розвиток чи бодай щось технологічне. Усе це спускається на абсолютно шаблонний набор «пацана з 90-х»: останні моделі телефонів, брендові брязкальця та утримання недалекого тупого ескорту.
- відсутність будь-якої маскулінності та честі: ситуативні господарчики, які дорвалися до кабінетів, поводяться як звичайні довбні, для яких межа мрій - вразити чергову супутницю дорогим подарунком за вкрадені в держави гроші.
Головна трагедія цих плівок - це демонстрація того, хто саме опинився на ключових посадах у силових і наглядових органах. Це навіть не «професійні грабіжники» чи «інтелектуальні злочинці». Це звичайне примітивне бидло, яке завдяки випадку, зв'язкам чи лояльності зайняло високі крісла.
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