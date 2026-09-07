Летнее наступление РФ свелось к локальным боям, значительного успеха нет, - подполковник Сил обороны Пусепп

Ожидаемого масштабного наступления РФ летом не произошло, поскольку Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих, а набирает около 30 тысяч. Поэтому боевые действия свелись преимущественно к локальным столкновениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщил подполковник Сил обороны Эстонии Маттиас Пусепп.

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"Даже незначительное продвижение российских войск в Украине, как и раньше, основано на готовности России жертвовать тысячами военнослужащих ради захвата одного квадратного километра", - отметил Пусепп.

При этом украинские силы научились эффективнее сдерживать наступление российских войск.

Россия теряет больше военных, чем набирает

"Если сравнить с аналогичным периодом год назад, когда россияне смогли захватить около 460 квадратных километров в августе прошлого года, потеряв при этом около 30 000 человек, то в августе этого года, согласно украинской статистике, Россия потеряла 42 000 человек и захватила значительно меньшую территорию. Это свидетельствует о том, что способность украинцев эффективно отражать атаки за год возросла, а россияне так и не смогли найти эффективного способа ускорить свое продвижение", - сказал Пусепп.

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Он добавил, что если за месяц Россия теряет более 40 000 человек, а на фронт за это же время удается направить около 30 000 военнослужащих, это означает существенный дефицит, и это одна из причин замедления продвижения российских войск.

"На самом деле говорить о каком-то успешном наступлении этим летом не приходится. Ожидалось, что российские войска начнут более масштабное наступление, однако в итоге всё сводилось скорее к локальным столкновениям, и добиться значительного оперативного успеха им не удалось", - сказал Пусепп.

В случае мобилизации РФ может пополнить армию более чем на 500 тысяч человек

Если российское руководство решит провести всеобщую мобилизацию, то, по оценкам украинской стороны, это произойдет после выборов в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре. В таком случае это может означать пополнение армии более чем на полмиллиона человек, однако возникают вопросы относительно готовности людей воевать.

"Вероятно, их смогут обеспечить минимальным личным снаряжением и вооружением. Смогут ли эффективно сформировать какие-то конкретные подразделения - это скорее сомнительно. Вероятно, мобилизованных просто будут использовать для восполнения потерь там, где ситуация наиболее критическая", — сказал Пусепп.

"Как следует из открытой информации, набранных людей, в конечном итоге, не обучают особенно долго. Бывают случаи, когда фактически через пару дней из пункта набора отправляют прямо на фронт без какой-либо подготовки, и все", - добавил он.

На фронте сохраняется стабильная ситуация

По словам Пусеппа, ситуация на фронте, как и раньше, остается стабильной, происходят лишь небольшие перемещения в ту или иную сторону.

"Идет 236-я неделя войны, и украинцы держатся. Активность практически такая же, как и на прошлой неделе, — около 265 боевых столкновений в сутки. Основные горячие точки, как и раньше, те же: Константиновка, Покровск и Лиман в Донецкой области, а также Гуляйполе в Запорожской области. Что касается заявлений Путина об успехах, то нужно понимать, что в первую очередь они рассчитаны на внутреннюю аудиторию — чтобы показать, что гибель тысяч военнослужащих не была напрасной и что Россия достигла определенных успехов", - сказал он.

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