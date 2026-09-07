Літній наступ РФ звівся до локальних боїв, значного успіху немає, - підполковник Сил оборони Пусепп

Очікуваного масштабного наступу РФ влітку не відбулося, оскільки Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових, а набирає близько 30 тисяч. Тож бойові дії звелися переважно до локальних зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це повідомив підполковник Сил оборони Естонії Маттіас Пусепп.

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"Навіть незначне просування російських військ в Україні, як і раніше, ґрунтується на готовності Росії жертвувати тисячами військовослужбовців заради захоплення одного квадратного кілометра", - зазначив Пусепп.

При цьому українські сили навчилися ефективніше зупиняти наступ російських військ.

РФ втрачає більше військових, ніж набирає

"Якщо порівняти з аналогічним періодом рік тому, коли росіяни змогли захопити близько 460 квадратних кілометрів у серпні минулого року, втративши при цьому близько 30 000 осіб, то в серпні цього року, згідно з українською статистикою, Росія втратила 42 000 осіб і захопила значно меншу територію. Це свідчить про те, що здатність українців ефективно відбивати атаки за рік зросла, а росіяни так і не змогли знайти ефективного способу прискорити своє просування", - сказав Пусепп.

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Та додав, якщо за місяць Росія втрачає понад 40 000 осіб, а на фронт за цей самий час вдається направити близько 30 000 військовослужбовців, це означає істотний дефіцит, і це одна з причин уповільнення просування російських військ.

"Насправді говорити про якийсь успішний наступ цього літа не доводиться. Очікувалося, що російські війська розпочнуть більш масштабний наступ, однак у підсумку все зводилося скоріше до локальних зіткнень, і досягти значного оперативного успіху їм не вдалося", - сказав Пусепп.

У разі мобілізації РФ може поповнити армію на понад 500 тисяч

Якщо російське керівництво вирішить провести загальну мобілізацію, то, за оцінками української сторони, це відбудеться після виборів до Держдуми РФ, які відбудуться у вересні. У такому разі це може означати поповнення армії більш ніж на півмільйона осіб, однак виникають питання щодо готовності людей воювати.

"Ймовірно, їх зможуть забезпечити мінімальним особистим спорядженням та озброєнням. Чи зможуть ефективно сформувати якісь конкретні підрозділи – це скоріше сумнівно. Імовірно, мобілізованих просто використовуватимуть для поповнення втрат там, де ситуація найбільш критична", – сказав Пусепп.

"Як випливає з відкритої інформації, набраних людей, зрештою, не навчають особливо довго. Бувають випадки, коли фактично через пару днів із пункту набору відправляють прямо на фронт без будь-якої підготовки, і все", – додав він.

На фронті зберігається стабільна ситуація

За словами Пусеппа, ситуація на фронті, як і раніше, залишається стабільною, відбуваються лише невеликі переміщення в той чи інший бік.

"Триває 236-й тиждень війни, і українці тримаються. Активність практично така сама, як і минулого тижня, - близько 265 бойових зіткнень на добу. Основні гарячі точки, як і раніше, ті самі: Костянтинівка, Покровськ і Лиман у Донецькій області, а також Гуляйполе у Запорізькій області. Що стосується заяв Путіна про успіхи, то потрібно розуміти, що насамперед вони розраховані на внутрішню аудиторію – щоб показати, що загибель тисяч військовослужбовців не була марною і що Росія досягла певних успіхів", – сказав він.

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