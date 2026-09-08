РФ планирует испытать новую баллистическую ракету с дальностью до 800 км. Целью может стать запад Украины, - ГУР
К концу 2026 года Россия планирует провести испытания нового типа баллистических ракет, способных поражать цели на расстоянии до 800 километров.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.
Возможная угроза для западной части Украины
Как отметил представитель ГУР, РФ хочет усилить ракетно-дроновые удары по Украине, чтобы спровоцировать экономический кризис.
"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", - сообщил Скибицкий.
- По его словам, во время этих запусков российские оккупанты могут попытаться нанести удары по объектам на западе Украины.
Потери и мобилизация РФ
Отдельно он отметил, что в августе 2026 года Россия потеряла на войне 43 тысячи солдат, а призвала в ряды армии лишь 39 тысяч.
"От стратегической цели - уничтожения украинской государственности - Россия не отказывается и ведет войну на истощение, несмотря на тяжелые потери. [...] Генштаб армии РФ считает, что интенсификация мобилизационных мер — это единственный способ достичь основных целей: полной оккупации Россией украинского Донбасса и обеспечения стратегической инициативы", - объяснил Скибицкий.
Планы в отношении Черного моря и Беларуси
Кроме того, среди планов России - дальнейшая блокада Черного моря и попытки втянуть Беларусь в войну.
"На сегодняшний день мы не видим реальных признаков подготовки, собственно, ударных группировок на территории Беларуси. В то же время, по нашим оценкам, мы считаем достаточно вероятным, что Беларусь продолжит оказывать поддержку гибридным мероприятиям, предоставляя свою территорию для оказания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций", - добавил генерал-майор.
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Таке враження, що всі ці скибіцькі і їм подібні вже речниками не в України, а в кацапії працюють. Коли не зайди новини почитати, все одне і те ж : росія виготовила нові дрони, росія виготовила ракети, росія отримала балістики, росія битиме по електриці, росія модифіккувала і покращила..., росія масштабувала виробництво..., росія... росія.....
Коли вже в нас щось буде?