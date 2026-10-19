ГУР раскрыло иностранные компоненты и производителей навигационных систем "Комета" для российских ракет и дронов

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новые данные о производстве российских защищенных от помех навигационных модулей "Комета", которые используются в ракетах, беспилотниках и управляемых авиабомбах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

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В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions разведка опубликовала информацию о:

37 электронных компонентов иностранного производства, используемых в навигационных модулях "Комета";

28 предприятий, привлеченных к изготовлению этих систем и поставке электронной компонентной базы;

13 единиц иностранного технологического оборудования, применяемого в производстве.

Подробные данные о компонентах, производителях и оборудовании доступны на портале War&Sanctions.

Как навигационные модули "Комета" противодействуют средствам РЭБ

Одним из способов защиты бортовых систем от радиоэлектронных помех является использование антенн контролируемого приема — CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna). Такие антенны могут изменять диаграмму приема и с помощью алгоритмов обработки сигнала ослаблять влияние помех.

Именно этот принцип используется в российских навигационных модулях "Комета".

Классическая система состоит из антенной решетки с определенным количеством патч-антенн и модуля обработки сигналов на основе программируемой логической интегральной схемы FPGA Altera Cyclone, которую производит компания Altera, принадлежащая Intel.

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Эффективность защиты от помех зависит от количества антенн, их расположения и алгоритмов обработки сигнала. Антенная решетка позволяет определять пространственные характеристики помех и компенсировать их влияние.

Россия использует "Кометы" с 16 антеннами и разрабатывает 20-элементные системы

По данным украинской разведки, российские войска уже массово применяют навигационные модули "Комета" с 16 патч-антеннами. В то же время продолжается работа над организацией серийного производства антенных решеток с 20 элементами.

Также установлен факт использования систем CRPA китайско-алабужского производства, оснащенных 32 антеннами.

Обнародованные ГУР данные позволяют проследить иностранную компонентную базу и производственные связи, которые Россия использует для изготовления навигационных систем, предназначенных для повышения устойчивости ее вооружения к средствам радиоэлектронной борьбы.

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