ГУР раскрыло иностранные компоненты и производителей навигационных систем "Комета" для российских ракет и дронов
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новые данные о производстве российских защищенных от помех навигационных модулей "Комета", которые используются в ракетах, беспилотниках и управляемых авиабомбах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions разведка опубликовала информацию о:
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37 электронных компонентов иностранного производства, используемых в навигационных модулях "Комета";
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28 предприятий, привлеченных к изготовлению этих систем и поставке электронной компонентной базы;
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13 единиц иностранного технологического оборудования, применяемого в производстве.
Подробные данные о компонентах, производителях и оборудовании доступны на портале War&Sanctions.
Как навигационные модули "Комета" противодействуют средствам РЭБ
Одним из способов защиты бортовых систем от радиоэлектронных помех является использование антенн контролируемого приема — CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna). Такие антенны могут изменять диаграмму приема и с помощью алгоритмов обработки сигнала ослаблять влияние помех.
Именно этот принцип используется в российских навигационных модулях "Комета".
Классическая система состоит из антенной решетки с определенным количеством патч-антенн и модуля обработки сигналов на основе программируемой логической интегральной схемы FPGA Altera Cyclone, которую производит компания Altera, принадлежащая Intel.
Эффективность защиты от помех зависит от количества антенн, их расположения и алгоритмов обработки сигнала. Антенная решетка позволяет определять пространственные характеристики помех и компенсировать их влияние.
Россия использует "Кометы" с 16 антеннами и разрабатывает 20-элементные системы
По данным украинской разведки, российские войска уже массово применяют навигационные модули "Комета" с 16 патч-антеннами. В то же время продолжается работа над организацией серийного производства антенных решеток с 20 элементами.
Также установлен факт использования систем CRPA китайско-алабужского производства, оснащенных 32 антеннами.
Обнародованные ГУР данные позволяют проследить иностранную компонентную базу и производственные связи, которые Россия использует для изготовления навигационных систем, предназначенных для повышения устойчивости ее вооружения к средствам радиоэлектронной борьбы.
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