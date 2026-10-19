Побачив український дрон і застрелився: на Вовчанському напрямку зафіксували другий за тиждень випадок самогубства російського окупанта. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому, за твердженням авторів публікації, російський військовослужбовець наклав на себе руки після того, як помітив наближення українського безпілотника. Подія сталася на Вовчанському напрямку Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри, зняті українським розвідувальним дроном, поширили у соціальних мережах.
На 22-секундному відео видно зруйновану будівлю, від якої залишилися частини стін та перекриттів. Серед уламків перебуває російський військовослужбовець.
Камера безпілотника фіксує окупанта згори. На окремих кадрах поблизу його позиції помітне задимлення.
За інформацією авторів публікації, росіянин помітив український дрон і, усвідомивши загрозу, вирішив застрелитися, не чекаючи можливого удару.
Зазначається, що це вже другий протягом тижня випадок самогубства російського військовослужбовця на Вовчанському напрямку, який потрапив на відео.
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від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....