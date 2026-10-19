УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13146 відвідувачів онлайн
Новини Самогубство окупантів на полі бою
3 994 14

Побачив український дрон і застрелився: на Вовчанському напрямку зафіксували другий за тиждень випадок самогубства російського окупанта. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому, за твердженням авторів публікації, російський військовослужбовець наклав на себе руки після того, як помітив наближення українського безпілотника. Подія сталася на Вовчанському напрямку Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри, зняті українським розвідувальним дроном, поширили у соціальних мережах.

На 22-секундному відео видно зруйновану будівлю, від якої залишилися частини стін та перекриттів. Серед уламків перебуває російський військовослужбовець.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Камера безпілотника фіксує окупанта згори. На окремих кадрах поблизу його позиції помітне задимлення.

За інформацією авторів публікації, росіянин помітив український дрон і, усвідомивши загрозу, вирішив застрелитися, не чекаючи можливого удару.

Зазначається, що це вже другий протягом тижня випадок самогубства російського військовослужбовця на Вовчанському напрямку, який потрапив на відео.

Дивіться: Росіянин застрелився у кущах під пильним наглядом українського безпілотника. ВIДЕО

Також дивіться: Два прильоти FPV та ніж у горло: російський окупант вчинив самогубство на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22656) самогубство (714) дрони (9168) Вовчанськ (582) Харківська область (3351) Чугуївський район (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
показати весь коментар
19.10.2026 10:49 Відповісти
+5
Нігєр ******
показати весь коментар
19.10.2026 10:47 Відповісти
+5
Він побачив привид з мотором і вирішив, що за ним прилетів Ку-клукс-клан...
показати весь коментар
19.10.2026 10:58 Відповісти

Завантаження...

 
 