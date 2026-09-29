Воїни 57-ї ОМПБр зачистили ворожий бліндаж та ліквідували рашистів, які відмовилися здатися в полон. ВIДЕО
Бійці розвідувальної роти 57-ї ОМПБр провели зачистку лісистої місцевості від російської піхоти на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час просування українські військові вступили у стрілецький бій з окупантами, які перебували на облаштованих позиціях.
Російським військовим запропонували здатися в полон, однак після відмови їх ліквідували.
Під час подальшої зачистки українські захисники взяли під контроль ворожий бліндаж, у якому перебувала жива сила противника, а також захопили засоби зв’язку окупантів.
Кадри штурму ворожих позицій українські військові опублікували у своєму телеграм-каналі.
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