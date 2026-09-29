Операція "Вівальді": бійці Третьої штурмової перетворили 2 радянські БТРи на наземні дрони-камікадзе та підірвали укріплення окупантів на Лиманщині. ВIДЕО
Бійці Третьої штурмової бригади під час операції "Вівальді" перетворили два радянські БТРи на безпілотні наземні комплекси, начинені вибухівкою, та спрямували їх на позиції російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію із застосуванням так званих "троянських БТРів" провели в районах населених пунктів Нове та Катеринівка на Лиманщині.
Військові переобладнали стару бронетехніку на дистанційно керовані машини-камікадзе, завантажили вибухівкою та відправили у тил противника.
За даними бригади, російські військові спочатку сприйняли БТРи за підкріплення. Після наближення бронетехніки до ворожих позицій її підірвали.
Унаслідок потужних вибухів було уражено укріплення противника, а також вузол зв’язку та управління російських військ.
У Третій штурмовій зазначили, що за потужністю вибух був співставний з ударом керованої авіабомби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль