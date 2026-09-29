Операція "Вівальді": бійці Третьої штурмової перетворили 2 радянські БТРи на наземні дрони-камікадзе та підірвали укріплення окупантів на Лиманщині. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади під час операції "Вівальді" перетворили два радянські БТРи на безпілотні наземні комплекси, начинені вибухівкою, та спрямували їх на позиції російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію із застосуванням так званих "троянських БТРів" провели в районах населених пунктів Нове та Катеринівка на Лиманщині.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Військові переобладнали стару бронетехніку на дистанційно керовані машини-камікадзе, завантажили вибухівкою та відправили у тил противника.

За даними бригади, російські військові спочатку сприйняли БТРи за підкріплення. Після наближення бронетехніки до ворожих позицій її підірвали.

Унаслідок потужних вибухів було уражено укріплення противника, а також вузол зв’язку та управління російських військ.

У Третій штурмовій зазначили, що за потужністю вибух був співставний з ударом керованої авіабомби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські добровольці підрозділу "1514" показали кадри знищення російських окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Дивіться також: Рашисти на квадроциклі підірвалися на міні та кинулися тікати в лісосмугу, де їх ліквідували дронарі 3-ї Залізної бригади. ВIДЕО