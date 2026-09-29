Білоруські добровольці підрозділу "1514" показали кадри знищення російських окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Білоруські добровольці спецпідрозділу "1514", який діє у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, показали кадри бойової роботи проти російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники з повітря виявляють пересування та позиції противника, визначають цілі й передають їхні координати екіпажам ударних БпЛА.
Після виявлення цілей у роботу вступають FPV-дрони, які завдають точних ударів по російських військових, їхніх укриттях та місцях зосередження у забудові.
На оприлюднених кадрах зафіксовано ураження живої сили противника та ворожих позицій, а також контроль результатів ударів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль