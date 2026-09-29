Бійці "Сталевого кордону" завдали серії ударів по гарматах і складу БК окупантів на Сумщині. ВIДЕО

Бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" за минулу добу завдали серії ударів по озброєнню, позиціях та військових об’єктах російських окупантів на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники уразили 2 ворожі гармати, склад боєприпасів та склад військового майна.

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Також у результаті бойової роботи було знищено російський безпілотник, укриття, антени та блокпост противника.

Кадри ураження ворожих цілей опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ.

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