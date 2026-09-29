Воїни Президентської бригади знищили близько десятка реактивних "Шахедів" у небі над Київщиною: "Бачимо! Будемо працювати!.. Є збиття!". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис із фрагментами бойової роботи підрозділів малої ППО Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького , які захищають небо над Київщиною від російських ударних безпілотників. На кадрах зібрано близько десятка успішних атак по повітряних цілях противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники цілодобово полюють на російські безпілотники, які атакують столичний регіон. Серед цілей, які доводиться перехоплювати військовим, є і реактивні модифікації Шахедів.

На відео показані епізоди виявлення, супроводження та знищення ворожих повітряних цілей. Після успішних перехоплень у радіоефірі лунає коротке й найбільш очікуване для розрахунків підтвердження: "Є збиття!".

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