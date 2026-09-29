Польща дозволить пілотам швидше збивати дрони й ракети з боку Росії - без візуального підтвердження цілі, - Politico

Польща планує змінити правила застосування зброї для військових пілотів, які реагують на порушення повітряного простору країни. Їм більше не доведеться підлітати до потенційної цілі для її візуальної ідентифікації – рішення про ураження можна буде ухвалювати на основі даних радара.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

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Наразі польські пілоти перед застосуванням зброї мають не лише отримати інформацію з радара, а й візуально ідентифікувати повітряний об’єкт.

"Це означає, що пілот повинен підлетіти до цілі й побачити, що саме це за об’єкт", – пояснив Томчик.

Міністерство оборони Польщі планує скасувати цю вимогу. Після внесення змін пілоту або оперативному командиру для ухвалення рішення про відкриття вогню буде достатньо даних радара.

"Після змін пілоту або оперативному командиру потрібно буде лише зчитати дані радара, щоб ухвалити рішення про постріл", – зазначив заступник міністра.

За його словами, це дасть змогу заощадити час, а отже, польські винищувачі зможуть швидше збивати дрони та ракети, які летять у повітряний простір країни з боку Росії.

Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 23 вересня російський гелікоптер Мі-8 ненадовго залетів у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області РФ. За даними польської сторони, він заглибився приблизно на 300 метрів на територію країни та перебував у польському повітряному просторі 42 секунди. У відповідь Польща підняла в повітря винищувачі. "Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони", – заявило тоді Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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