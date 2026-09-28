Польща спростить правила збиття безпілотників та ракет, які залітають з боку Росії

Польща змінить процедури для військових літаків та гелікоптерів, які перехоплюють повітряні цілі, що заходять у повітряний простір країни з боку Росії. Це дозволять швидше збивати ракети та дрони без попереднього візуального підтвердження цілі.

Про це 28 вересня заявив RMF24 заступник міністра оборони Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ.

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Що зміниться?

Згідно з чинною процедурою мирного часу, польські пілоти перед відкриттям вогню повинні наблизитися на достатню відстань, щоб візуально підтвердити наявність цілі в польському повітряному просторі країни.

Нові правила передбачатимуть заміну такого огляду так званою "позитивною ідентифікацією". Самого показника радара буде достатньо, щоб пілот або оперативний командувач дозволив збити об’єкт. Це дозволить польським військовим швидше знищувати ракети або дрони, які заходять у повітряний простір з боку Росії.

"Досі ми не використовували такі опції, оскільки вони зазвичай зарезервовані для стану війни або воєнного стану. Однак, враховуючи загрозу, і враховуючи те, що Польща сьогодні щодня стикається з можливістю потрапляння дронів на нашу територію, ми повинні запровадити такі зміни, як для пілотів, так і для безпеки держави", — зазначив Томчик.

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Що передувало?

Зміни готують на тлі зростання напруженості між Польщею та Росією, яка вже неодноразово порушувала польський повітряний простір. 23 вересня російський військовий гелікоптер Мі-8 ненадовго порушив повітряний простір Польщі поблизу північного кордону країни.

Гелікоптер прилетів із російського Калінінградського ексклаву та приблизно о 11:08 за місцевим часом перетнув кордон на північ від Бранєво. Він заглибився у польський повітряний простір максимум приблизно на 300 метрів і перебував там 42 секунди. Польські військові радіолокаційні системи відстежували повітряне судно. Винищувачі підняли в повітря, а наземні сили привели у готовність. Оперативне командування заявило, що підрозділи ППО Польщі цілодобово чергують і перебувають у постійній готовності захищати повітряний простір країни.

Ще один інцидент стався вранці 16 вересня на тлі російської атаки дронами по Україні. Польща підняла у повітря винищувачі та тимчасово призупинила роботу аеропортів Люблін і Ряшів-Ясьонка. Близько 07:00 за місцевим часом військові літаки вилетіли на завдання.

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