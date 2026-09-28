Путіна треба судити як злочинця, а не запрошувати на саміт G20, - Канцелярія Навроцького

У президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що не можуть собі уявити рукостискання з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті "Групи двадцяти" (G20) у Маямі.

Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Про саміт та запрошення

Цьогорічний саміт G20 відбудеться 14-15 грудня в Маямі, штат Флорида. Прийматиме президент США Дональд Трамп. Польща отримала запрошення як гість до участі в саміті цієї групи, що об'єднує найбільші економіки світу, і має бути представлена президентом Каролем Навроцьким.

Керівник Управління міжнародної політики польського президента Марцін Пшидач визнав, що Польщі це не подобається.

"Володимир Путін отримав запрошення на грудневий саміт G20, але це ще не означає, що він там з'явиться, оскільки на саміт ООН він теж має запрошення, але не приїжджає", — сказав він.

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Як відреагує польська сторона

Пшидача запитали, що зробить Президентський палац, якщо російський лідер усе-таки прибуде до Маямі.

"Ми будемо реагувати, коли з'ясується, що Путін має намір туди приїхати, ми будемо консультуватися з нашими союзниками. Нам не подобається запрошення Путіна, бо він — злочинець, якого слід судити, а не запрошувати", — сказав він, водночас зауваживши, що формат G20 визначили 30 років тому, і Росія є його частиною.

Його також запитали, чи потисне Кароль Навроцький руку Путіну.

"Будь-які контакти з Путіним пов'язані з певним ризиком, у тому числі фізичним. Я не уявляю собі тут жодної взаємодії з Путіним", — відповів Пшидач, наголосивши, що Президентський палац зробить усе, щоб не сталося так, що лідер Кремля спробує потиснути руку Навроцькому.

Міністр при президенті також нагадав, що Навроцький перебуває у списку осіб, яких розшукує Путін, тож будь-яка спроба взаємодії була б приречена на провал. Він додав, що світові лідери не повинні сідати за один стіл із російським диктатором, якого, на його думку, "треба ізолювати на міжнародних форумах".

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