Путина нужно судить как преступника, а не приглашать на саммит G20, — помощник Навроцкого

В администрации президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что не могут себе представить рукопожатие с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

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О саммите и приглашении

В этом году саммит G20 состоится 14-15 декабря в Майами, штат Флорида. Принимать гостей будет президент США Дональд Трамп. Польша получила приглашение в качестве гостя для участия в саммите этой группы, объединяющей крупнейшие экономики мира, и должна быть представлена президентом Каролем Навроцким.

Руководитель Управления международной политики польского президента Марцин Пшидач признал, что Польше это не нравится.

"Владимир Путин получил приглашение на декабрьский саммит G20, но это еще не означает, что он там появится, поскольку на саммит ООН у него тоже есть приглашение, но он не приезжает", — сказал он.

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Как отреагирует польская сторона

Пшидача спросили, что предпримет Президентский дворец, если российский лидер все-таки прибудет в Майами.

"Мы будем реагировать, когда выяснится, что Путин намерен туда приехать, мы будем консультироваться с нашими союзниками. Нам не нравится приглашение Путина, потому что он — преступник, которого следует судить, а не приглашать", — сказал он, при этом отметив, что формат "Группы двадцати" был определен 30 лет назад, и Россия является его частью.

Его также спросили, пожмет ли Кароль Навроцкий руку Путину.

"Любые контакты с Путиным сопряжены с определенным риском, в том числе физическим. Я не представляю себе здесь никакого взаимодействия с Путиным", — ответил Пшидач, подчеркнув, что Президентский дворец сделает все, чтобы не произошло так, что лидер Кремля попытается пожать руку Навроцкому.

Министр при президенте также напомнил, что Навроцкий находится в списке лиц, разыскиваемых Путиным, поэтому любая попытка взаимодействия была бы обречена на провал. Он добавил, что мировые лидеры не должны садиться за один стол с российским диктатором, которого, по его мнению, "нужно изолировать на международных форумах".

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