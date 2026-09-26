Двухпартийная группа сенаторов призвала Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20, - WP

Группа из 14 американских сенаторов от обеих партий призвала президента США Дональда Трампа отозвать приглашение диктатору России Владимиру Путину на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами в декабре этого года.

Об этом пишет газета The Washington Post, располагающая письмом сенаторов к президенту, сообщает Цензор.НЕТ.

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Письмо сенаторов Трампу

"Президент Путин несет единоличную ответственность за развязывание полномасштабной агрессивной войны России против Украины. Разрешение ему принять участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезную озабоченность в отношении легитимизации и нормализации правительства, которое ежедневно продолжает атаковать гражданские объекты в Украине", - говорится в письме.

Сенаторы напомнили, что Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие представители российской делегации находятся под санкциями США.

Американские законодатели считают, что Путин может быть менее заинтересован в прекращении огня с Украиной, если его не изолировать от международного сообщества.

Письмо подписали шесть демократов и шесть республиканцев. Его инициировали председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер и ведущая демократка в комитете Сената по международным отношениям Джинн Шахин.

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Что этому предшествовало?

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Путин готов к новой встрече, однако не уверен, состоится ли она именно в Майами на полях "Группы двадцати" (G20). Заявление Трампа прозвучало накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, где на этой неделе запланировано сразу несколько связанных с этим встреч.

Впоследствии США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в декабрьском саммите G20.

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