В ЕС пока не решили, поедет ли фон дер Ляйен на саммит G20 в США, если там будет Путин
В Европейской комиссии пока не уточняют, примет ли ее президент Урсула фон дер Ляйен участие в саммите "Группы двадцати" в Майами, если на встречу прибудет российский диктатор Владимир Путин.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.
По его словам, Россия остается членом "Группы двадцати" и имеет право участвовать во встречах этого формата. В то же время Евросоюз продолжит использовать площадку G20 для осуждения российской агрессии против Украины.
"С 2022 года ЕС последовательно и решительно использовал встречи G20, чтобы осуждать полномасштабное вторжение России и призывать к его прекращению. Сегодня могу сказать, что с точки зрения Европейского Союза этот подход останется неизменным независимо от того, кто будет участвовать во встрече G20", — заявил Хилл.
В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии не ответил прямо на вопрос, готова ли фон дер Ляйен находиться с Путиным в одном помещении во время саммита.
"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и, возможно, позже сможем сказать больше", — отметил он.
Гилл также дал понять, что пока рано говорить о возможном участии Евросоюза в потенциальной трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России в Майами, поскольку речь пока идет лишь об идее такой встречи.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Евросоюзе отметили, что Россия остается членом "Группы двадцати" и имеет право участвовать в ее заседаниях, при этом встречу можно использовать для призыва к прекращению войны в Украине.
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