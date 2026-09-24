В Евросоюзе отметили, что Россия остается членом "Группы двадцати" и имеет право участвовать в ее заседаниях, при этом встречу можно использовать для призыва к прекращению войны в Украине.

Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Россия остается членом "Группы двадцати"

"Первый момент, который следует иметь в виду, заключается в том, что Россия остается членом "Группы двадцати". Следовательно, она имеет право участвовать в заседаниях "Группы двадцати", в том числе на уровне министров и лидеров", - заявил Хилл.

Он отметил, что "G20 является ключевым форумом для реагирования на существующие и новые глобальные вызовы, некоторые из которых были созданы именно войной России против Украины".

В то же время Хилл подчеркнул, что Россия "прямо сейчас" усиливает атаки на гражданское население Украины.

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"С 2022 года ЕС последовательно и решительно использует заседания "Группы двадцати", чтобы осудить полномасштабное вторжение России и призвать к его прекращению. И то, что я могу сказать сегодня: такой подход с точки зрения Европейского Союза будет продолжаться независимо от участников любого заседания "Группы двадцати", - добавил он.

Что этому предшествовало?

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Путин готов к новой встрече, однако не уверен, состоится ли она именно в Майами на полях G20. Заявление Трампа прозвучало накануне открытия Генассамблеи ООН, где на этой неделе запланировано сразу несколько связанных с этим встреч.

США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в декабрьском саммите G20.

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