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Новости Встреча G20
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ЕС о приглашении Путина на саммит в Майами: Россия остается членом G20

приглашение Путина на саммит "Группы двадцати"

В Евросоюзе отметили, что Россия остается членом "Группы двадцати" и имеет право участвовать в ее заседаниях, при этом встречу можно использовать для призыва к прекращению войны в Украине.

Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Россия остается членом "Группы двадцати"

"Первый момент, который следует иметь в виду, заключается в том, что Россия остается членом "Группы двадцати". Следовательно, она имеет право участвовать в заседаниях "Группы двадцати", в том числе на уровне министров и лидеров", - заявил Хилл.

Он отметил, что "G20 является ключевым форумом для реагирования на существующие и новые глобальные вызовы, некоторые из которых были созданы именно войной России против Украины".

В то же время Хилл подчеркнул, что Россия "прямо сейчас" усиливает атаки на гражданское население Украины.

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"С 2022 года ЕС последовательно и решительно использует заседания "Группы двадцати", чтобы осудить полномасштабное вторжение России и призвать к его прекращению. И то, что я могу сказать сегодня: такой подход с точки зрения Европейского Союза будет продолжаться независимо от участников любого заседания "Группы двадцати", - добавил он.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Путин готов к новой встрече, однако не уверен, состоится ли она именно в Майами на полях G20. Заявление Трампа прозвучало накануне открытия Генассамблеи ООН, где на этой неделе запланировано сразу несколько связанных с этим встреч.
  • США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).
  • Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решения об участии в декабрьском саммите G20.

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Автор: 

G20 (319) путин владимир (21947) Евросоюз (18941)
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Топ комментарии
+7
ЄС може виправдати любого злочинця
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24.09.2026 15:27 Ответить
+5
Ну і що, що він убивця та маньяк? Він же дійсний член нашого клубу рожевих поні! Тому просимо до столу і вітаємо пане путлер! Будемо спілкуватись...
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24.09.2026 15:39 Ответить
+3
Те що росія, як була так і залишається членом - зрозуміло. Не зрозуміло, чому ЄС перед нею продовжує стояти раком.
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24.09.2026 15:40 Ответить

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