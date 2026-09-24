G20 в Майами: Зеленский заявил о возможной встрече с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи представителей Украины, США и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом президент заявил во время брифинга, отвечая на вопрос о возможности встречи на фоне приглашения главы Кремля Владимира Путина на декабрьский саммит G20.

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Зеленский отметил, что украинская и американская стороны уже обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи в ходе саммита. По его словам, речь шла как о потенциальном формате переговоров, так и о готовности Украины к такому контакту.

"Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом в рамках G20. Я считаю, что это потенциальная возможность для трехсторонней встречи, которая может принести реальный результат", — сказал Зеленский.

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И добавил, что возможности для результативных переговоров создает сам формат "Группы двадцати". На саммите, помимо европейских партнеров Украины, будут представлены Китай, Индия, государства Ближнего Востока и другие страны, часть из которых продолжает поддерживать экономические отношения с Россией.

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"Это, на мой взгляд, такая атмосфера, в которой возможен результат. Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и будет соответствующая договоренность", — добавил президент.

Что этому предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами.

Таким образом, вопрос о возможном трехстороннем формате обсуждается на фоне приглашения российского президента на международный саммит.

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