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Новости Встреча G20
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G20 в Майами: Зеленский заявил о возможной встрече с Трампом и Путиным

Зеленский допустил возможность встречи с Трампом и Путиным на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи представителей Украины, США и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом президент заявил во время брифинга, отвечая на вопрос о возможности встречи на фоне приглашения главы Кремля Владимира Путина на декабрьский саммит G20.

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Зеленский отметил, что украинская и американская стороны уже обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи в ходе саммита. По его словам, речь шла как о потенциальном формате переговоров, так и о готовности Украины к такому контакту.

"Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом в рамках G20. Я считаю, что это потенциальная возможность для трехсторонней встречи, которая может принести реальный результат", — сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, почему видит возможность для переговоров на "Группе двадцати"

И добавил, что возможности для результативных переговоров создает сам формат "Группы двадцати". На саммите, помимо европейских партнеров Украины, будут представлены Китай, Индия, государства Ближнего Востока и другие страны, часть из которых продолжает поддерживать экономические отношения с Россией.

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"Это, на мой взгляд, такая атмосфера, в которой возможен результат. Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и будет соответствующая договоренность", — добавил президент.

Что этому предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами.

Таким образом, вопрос о возможном трехстороннем формате обсуждается на фоне приглашения российского президента на международный саммит.

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Автор: 

G20 (319) Зеленский Владимир (25980) путин владимир (21947)
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Топ комментарии
+8
***** засцить і не поїде. Хіба надішле якогось дмітрієва.
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24.09.2026 08:37 Ответить
+6
Яка зустріч ? не збираєтся рашиський варвар припиняти війну , а ти його боїшся навіть назвати терористом,убивцею і хто сказав що кремлівське криваве чмо приїде на саміт ?
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24.09.2026 08:54 Ответить
+3
зустрінуться, а далі що? війна закінчиться? чи, замість дух анкоріджа буде дух 20G?
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24.09.2026 08:50 Ответить

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