Документа о мирных переговорах пока нет, договорились не разглашать детали, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи украинской и американской переговорных групп в Нью-Йорке конкретного документа о будущем мирном процессе пока нет. В то же время стороны договорились пока не обнародовать детали достигнутых договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости.LIVE".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке состоялись переговоры украинской переговорной группы с представителями американской стороны.

Президент отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы, которые ранее поднимались в ходе его беседы с Трампом.

"Это не просто политическая встреча без каких-либо дальнейших шагов. Это было. Обсудили", - сказал Зеленский.

Конкретного документа пока не подготовлено

В то же время глава государства отметил, что не видел оформленных на бумаге итогов последней встречи.

По его словам, отдельные детали будущего переговорного процесса стороны начали обсуждать еще во время визита в Киев спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Зеленский пояснил, что Украина и США договорились не выносить эти наработки в публичное пространство, пока не будет реакции со стороны России.

"Есть договоренность, что пока нет какой-либо обратной связи со стороны России, мы не будем это публично обсуждать", — отметил президент.

Уиткофф и Кушнер должны провести переговоры с Россией

Зеленский сообщил, что после встречи с украинской стороной Уиткофф и Кушнер должны продолжить контакты с представителями России и другими партнерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Эрдоганом: обсудили безопасность Черного моря и морской коридор

По словам президента, речь идет об обсуждении возможных форматов дальнейшего переговорного процесса. Ранее Уиткофф и Кушнер уже проводили встречи как с российской, так и с украинской сторонами.

Зеленский не раскрыл содержание возможных договоренностей

Президент не стал раскрывать детали возможных будущих договоренностей, объяснив это необходимостью сначала получить реакцию Москвы.

В то же время он отметил, что не хочет создавать завышенных ожиданий относительно завершения войны, поскольку российские атаки против Украины продолжаются.

Ранее Зеленский сообщал, что мирный процесс является одним из главных приоритетов Украины, а в ходе переговоров с американской стороной обсуждались возможные шаги по деэскалации и вопросы безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но "паузы" в войне делать не будет, - Лавров