Документа щодо мирних переговорів поки немає, домовилися не розголошувати деталі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі української та американської переговорних груп у Нью-Йорку конкретного документа щодо майбутнього мирного процесу поки немає. Водночас сторони домовилися наразі не оприлюднювати деталі напрацювань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку відбулися переговори української переговорної групи з представниками американської сторони.

Президент зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили питання, які раніше порушували під час його розмови з Трампом.

"Це не просто політична зустріч без якихось кроків далі. Це було. Проговорили", - сказав Зеленський.

Конкретного документа поки не підготували

Водночас глава держави зазначив, що не бачив оформлених на папері напрацювань за підсумками останньої зустрічі.

За його словами, окремі деталі майбутнього переговорного процесу сторони почали обговорювати ще під час візиту до Києва спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Зеленський пояснив, що Україна та США домовилися не виносити ці напрацювання у публічний простір, доки не буде реакції з російського боку.

"Є домовленість, що поки немає будь-якого фідбеку з російської сторони, не будемо це публічно обговорювати", - зазначив президент.

Віткофф і Кушнер мають провести контакти з Росією

Зеленський повідомив, що після зустрічі з українською стороною Віткофф і Кушнер мають продовжити контакти з представниками Росії та іншими партнерами.

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За словами президента, йдеться про обговорення можливих форматів подальшого переговорного процесу. Раніше Віткофф і Кушнер уже проводили зустрічі як із російською, так і з українською сторонами.

Зеленський не розкрив зміст можливих домовленостей

Президент не став розкривати деталі можливих майбутніх домовленостей, пояснивши це необхідністю спочатку отримати реакцію Москви.

Водночас він зазначив, що не хоче створювати завищених очікувань щодо завершення війни, оскільки російські атаки проти України тривають.

Раніше Зеленський повідомляв, що мирний трек є одним із головних пріоритетів України, а під час переговорів з американською стороною обговорювалися можливі деескалаційні кроки та питання безпеки.

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