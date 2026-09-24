G20 у Маямі: Зеленський заявив про можливу зустріч із Трампом і Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що грудневий саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це президент заявив під час під час брифінгу, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі на тлі запрошення очільника Кремля Володимира Путіна на грудневий саміт G20.

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Зеленський зазначив, що українська та американська сторони вже обговорювали можливість проведення тристоронньої зустрічі під час саміту. За його словами, йшлося як про потенційний формат переговорів, так і про готовність України до такого контакту.

"Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом", - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, чому бачить можливість для переговорів на G20

Та додав, що можливості для результативних переговорів створює сам формат G20. На саміті, крім європейських партнерів України, будуть представлені Китай, Індія, держави Близького Сходу та інші країни, частина з яких продовжує підтримувати економічні відносини з Росією.

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"Це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", - додав президент.

Що передувало?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив Володимира Путіна взяти участь у грудневому саміті G20 у Маямі.

Таким чином, питання можливого тристороннього формату обговорюється на тлі запрошення російського президента на міжнародний саміт.

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