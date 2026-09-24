ЄС про запрошення Путіна на саміт у Маямі: Росія залишається членом G20

У Євросоюзі зауважили, що Росія залишається членом G20 та має право брати участь в його засіданнях, водночас зустріч можна використати для заклику щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Росія залишається членом G20

"Перший пункт, який слід мати на увазі, полягає в тому, що Росія залишається членом G20. Вона, отже, має право брати участь у засіданнях G20, у тому числі на рівні міністрів та лідерів", – заявив Гілл.

Він зауважив, що "G20 є ключовим форумом для реагування на існуючі та нові глобальні виклики, деякі з яких були створені саме війною Росії проти України".

Водночас Гілл наголосив, що Росія ескалує атаки на цивільне населення України "просто зараз".

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"Із 2022 року ЄС послідовно та рішуче використовує засідання G20, щоб засудити повномасштабне вторгнення Росії та закликати до його припинення. І те, що я можу сказати сьогодні: такий підхід з точки зору Європейського Союзу продовжуватиметься незалежно від учасників будь-якого засідання G20", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.

США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

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