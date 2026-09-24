УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13767 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч G20
1 445 17

ЄС про запрошення Путіна на саміт у Маямі: Росія залишається членом G20

запрошення Путіна на саміт G20

У Євросоюзі зауважили, що Росія залишається членом G20 та має право брати участь в його засіданнях, водночас зустріч можна використати для заклику щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія залишається членом G20

"Перший пункт, який слід мати на увазі, полягає в тому, що Росія залишається членом G20. Вона, отже, має право брати участь у засіданнях G20, у тому числі на рівні міністрів та лідерів", – заявив Гілл.

Він зауважив, що "G20 є ключовим форумом для реагування на існуючі та нові глобальні виклики, деякі з яких були створені саме війною Росії проти України".

Водночас Гілл наголосив, що Росія ескалує атаки на цивільне населення України "просто зараз".

Читайте: G20 у Маямі: Зеленський заявив про можливу зустріч із Трампом і Путіним

"Із 2022 року ЄС послідовно та рішуче використовує засідання G20, щоб засудити повномасштабне вторгнення Росії та закликати до його припинення. І те, що я можу сказати сьогодні: такий підхід з точки зору Європейського Союзу продовжуватиметься незалежно від учасників будь-якого засідання G20", - додав він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.
  • США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
  • Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

Також читайте: Путін, ймовірно, не поїде до Трампа на саміт G20, - Bloomberg

Автор: 

G20 (292) путін володимир (13675) Євросоюз (10909)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
ЄС може виправдати любого злочинця
показати весь коментар
24.09.2026 15:27 Відповісти
+5
Ну і що, що він убивця та маньяк? Він же дійсний член нашого клубу рожевих поні! Тому просимо до столу і вітаємо пане путлер! Будемо спілкуватись...
показати весь коментар
24.09.2026 15:39 Відповісти
+3
Те що росія, як була так і залишається членом - зрозуміло. Не зрозуміло, чому ЄС перед нею продовжує стояти раком.
показати весь коментар
24.09.2026 15:40 Відповісти

Завантаження...

 
 