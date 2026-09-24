Рішення про участь Путіна у саміті G20 ще не ухвалене, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті "Групи двадцяти" (G20).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, наразі передчасно говорити про те, чи прийме російський президент запрошення.
"Поки про це говорити передчасно, ще рішення не ухвалено. Ми дійсно з вдячністю сприймаємо це люб'язне запрошення. Ми цінуємо це запрошення, і воно буде опрацьоване", - сказав речник Кремля журналістам.
Участь Путіна у саміті може передбачати його нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Що передувало?
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив Путіна взяти участь у грудневому саміті G20 у Маямі.
Таким чином, питання можливого тристороннього формату обговорюється на тлі запрошення російського президента на міжнародний саміт.
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