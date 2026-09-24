Рішення про участь Путіна у саміті G20 ще не ухвалене, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті "Групи двадцяти" (G20).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Пєскова, наразі передчасно говорити про те, чи прийме російський президент запрошення.

"Поки про це говорити передчасно, ще рішення не ухвалено. Ми дійсно з вдячністю сприймаємо це люб'язне запрошення. Ми цінуємо це запрошення, і воно буде опрацьоване", - сказав речник Кремля журналістам.

Участь Путіна у саміті може передбачати його нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Що передувало?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив Путіна взяти участь у грудневому саміті G20 у Маямі.

Таким чином, питання можливого тристороннього формату обговорюється на тлі запрошення російського президента на міжнародний саміт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": G20 у Маямі: Зеленський заявив про можливу зустріч із Трампом і Путіним