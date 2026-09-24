Решение об участии Путина в саммите G20 еще не принято, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение об участии в декабрьском саммите "Группы двадцати" (G20).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, пока преждевременно говорить о том, примет ли российский президент приглашение.

"Пока об этом говорить преждевременно, решение еще не принято. Мы действительно с благодарностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет рассмотрено", — сказал пресс-секретарь Кремля журналистам.

Участие Путина в саммите может повлечь за собой его новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Что этому предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами.

Таким образом, вопрос о возможном трехстороннем формате обсуждается на фоне приглашения российского президента на международный саммит.

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