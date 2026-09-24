У ЄС поки не вирішили, чи поїде фон дер Ляєн на саміт G20 у США, якщо там буде Путін

У Європейській комісії поки не уточнюють, чи візьме її президентка Урсула фон дер Ляєн участь у саміті G20 у Маямі, якщо на зустріч приїде російський диктатор Володимир Путін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

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За його словами, Росія залишається членом "Групи двадцяти" і має право брати участь у зустрічах цього формату. Водночас Євросоюз продовжить використовувати майданчик G20 для засудження російської агресії проти України.

"З 2022 року ЄС послідовно й рішуче використовував зустрічі G20, щоб засуджувати повномасштабне вторгнення Росії та закликати до його припинення. Сьогодні можу сказати, що з погляду Європейського Союзу цей підхід залишатиметься незмінним незалежно від того, хто братиме участь у зустрічі G20", – заявив Гілл.

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Водночас речник Єврокомісії не відповів прямо на запитання, чи готова фон дер Ляєн перебувати з Путіним в одному приміщенні під час саміту.

"Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і, можливо, згодом зможемо сказати більше", – зазначив він.

Гілл також дав зрозуміти, що наразі зарано говорити про можливу участь Євросоюзу в потенційній тристоронній зустрічі лідерів України, США та Росії у Маямі, оскільки поки йдеться лише про ідею такої зустрічі.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Євросоюзі зауважили, що Росія залишається членом G20 та має право брати участь в його засіданнях, водночас зустріч можна використати для заклику щодо припинення війни в Україні.

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