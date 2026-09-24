У ЄС поки не вирішили, чи поїде фон дер Ляєн на саміт G20 у США, якщо там буде Путін
У Європейській комісії поки не уточнюють, чи візьме її президентка Урсула фон дер Ляєн участь у саміті G20 у Маямі, якщо на зустріч приїде російський диктатор Володимир Путін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.
За його словами, Росія залишається членом "Групи двадцяти" і має право брати участь у зустрічах цього формату. Водночас Євросоюз продовжить використовувати майданчик G20 для засудження російської агресії проти України.
"З 2022 року ЄС послідовно й рішуче використовував зустрічі G20, щоб засуджувати повномасштабне вторгнення Росії та закликати до його припинення. Сьогодні можу сказати, що з погляду Європейського Союзу цей підхід залишатиметься незмінним незалежно від того, хто братиме участь у зустрічі G20", – заявив Гілл.
Водночас речник Єврокомісії не відповів прямо на запитання, чи готова фон дер Ляєн перебувати з Путіним в одному приміщенні під час саміту.
"Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і, можливо, згодом зможемо сказати більше", – зазначив він.
Гілл також дав зрозуміти, що наразі зарано говорити про можливу участь Євросоюзу в потенційній тристоронній зустрічі лідерів України, США та Росії у Маямі, оскільки поки йдеться лише про ідею такої зустрічі.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Євросоюзі зауважили, що Росія залишається членом G20 та має право брати участь в його засіданнях, водночас зустріч можна використати для заклику щодо припинення війни в Україні.
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