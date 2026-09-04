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Трамп ще не думав, чи запрошувати Росію на саміт G20 у грудні
Дональд Трамп поки не думав, чи запрошувати Росію на саміт G20, що має відбутися 14-15 грудня у Маямі.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Трамп сказав, що вже запросив Польщу, де зараз "чудовий лідер".
У відповідь на питання про запрошення РФ, Трамп сказав:
"О, це цікаво, я про це не думав… Ні, я про це не думав. Це цікаве питання. Я збираюся трохи подумати над цим".
Що передувало?
- 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.
- Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.
- Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20 тим, що США хочуть ладнати з усіма.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.09.2026 09:14 Відповісти Посилання
+7 Bill Yard
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+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар04.09.2026 09:14 Відповісти Посилання
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