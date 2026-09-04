Трамп ще не думав, чи запрошувати Росію на саміт G20 у грудні

Дональд Трамп поки не думав, чи запрошувати Росію на саміт G20, що має відбутися 14-15 грудня у Маямі.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Трамп сказав, що вже запросив Польщу, де зараз "чудовий лідер".

У відповідь на питання про запрошення РФ, Трамп сказав:

"О, це цікаво, я про це не думав… Ні, я про це не думав. Це цікаве питання. Я збираюся трохи подумати над цим".

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Що передувало?

31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.

Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20 тим, що США хочуть ладнати з усіма.

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