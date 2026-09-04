Польща хоче обмежити пересування та скоротити кількість дипломатів РФ у ЄС

У країнах ЄС перебувають понад 2 тисячі російських дипломатів. Польща вважає, що щонайменше 40% із них можуть працювати на російські спецслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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За його словами, значна частина представників Росії, які працюють у європейських країнах, може виконувати завдання, не сумісні з дипломатичною діяльністю.

У Польщі назвали кількість російських дипломатів у ЄС

Сікорський повідомив, що нині в країнах ЄС перебувають понад 2 тисячі російських дипломатів.

Польська сторона вважає, що щонайменше 40% із них можуть бути пов'язані з російськими спецслужбами. Таким чином, потенційно йдеться майже про тисячу людей.

Польський міністр наголосив, що Москва, на його думку, використовує дипломатичні привілеї для діяльності, яка може становити загрозу європейським державам.

"Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не можна дозволяти користуватися привілеями вільного пересування", - заявив Сікорський.

Варшава хоче обмежити пересування російських дипломатів

Окрім скорочення дипломатичного корпусу РФ, Польща пропонує запровадити обмеження на пересування російських дипломатів територією ЄС.

Зокрема, Варшава виступає за те, щоб дипломати могли вільно пересуватися лише тією країною, де вони мають акредитацію.

Також Польща пропонує встановити граничну кількість представників Росії в дипломатичних місіях країн Євросоюзу.

Польща пропонує посилити правила для громадян РФ

Серед інших пропозицій Варшави - подальше обмеження видачі громадянам Росії шенгенських віз.

Крім того, польська сторона закликає запровадити обов'язкові біометричні документи для росіян, які в'їжджають до ЄС.

Сікорський пов'язує такі заходи з необхідністю посилити безпеку європейських держав на тлі російських гібридних операцій.

Європа посилює увагу до російських гібридних операцій

Заяви польського міністра пролунали на тлі звинувачень Росії у диверсіях та інших гібридних операціях у європейських країнах.

Зокрема, Німеччина поклала на Москву відповідальність за спробу атаки безпілотником поблизу аеропорту Лейпциг/Галле. Після цього Берлін оголосив про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення угоди щодо російського культурного центру в Берліні.

Польська влада вважає, що ЄС має посилити контроль за діяльністю російських дипломатів і не дозволяти використовувати дипломатичний статус та свободу пересування для дій, які можуть загрожувати європейським державам.

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