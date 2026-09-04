Польша хочет ограничить передвижения и сократить количество дипломатов РФ в ЕС
В странах ЕС находятся более 2 тысяч российских дипломатов. Польша считает, что по меньшей мере 40% из них могут работать на российские спецслужбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, значительная часть представителей России, работающих в европейских странах, может выполнять задачи, несовместимые с дипломатической деятельностью.
В Польше назвали количество российских дипломатов в ЕС
Сикорский сообщил, что в настоящее время в странах ЕС находятся более 2 тысяч российских дипломатов.
Польская сторона считает, что по меньшей мере 40% из них могут быть связаны с российскими спецслужбами. Таким образом, потенциально речь идет почти о тысяче человек.
Польский министр подчеркнул, что Москва, по его мнению, использует дипломатические привилегии для деятельности, которая может представлять угрозу европейским государствам.
"Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей нельзя позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения", — заявил Сикорский.
Варшава хочет ограничить передвижения российских дипломатов
Помимо сокращения дипломатического корпуса РФ, Польша предлагает ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по территории ЕС.
В частности, Варшава выступает за то, чтобы дипломаты могли свободно передвигаться только по той стране, где они аккредитованы.
Также Польша предлагает установить предельное количество представителей России в дипломатических миссиях стран Евросоюза.
Польша предлагает ужесточить правила для граждан РФ
Среди других предложений Варшавы — дальнейшее ограничение выдачи гражданам России шенгенских виз.
Кроме того, польская сторона призывает ввести обязательные биометрические документы для россиян, въезжающих в ЕС.
Сикорский связывает такие меры с необходимостью усилить безопасность европейских государств на фоне российских гибридных операций.
Европа уделяет все больше внимания российским гибридным операциям
Заявления польского министра прозвучали на фоне обвинений России в диверсиях и других гибридных операциях в европейских странах.
В частности, Германия возложила на Москву ответственность за попытку атаки беспилотником вблизи аэропорта Лейпциг/Галле. После этого Берлин объявил о закрытии российского генерального консульства в Бонне и прекращении соглашения о российском культурном центре в Берлине.
Польские власти считают, что ЕС должен усилить контроль за деятельностью российских дипломатов и не позволять использовать дипломатический статус и свободу передвижения для действий, которые могут представлять угрозу для европейских государств.
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