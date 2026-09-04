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Трамп еще не думал, приглашать ли Россию на саммит G20 в декабре
Дональд Трамп пока не задумывался, приглашать ли Россию на саммит "Группы двадцати", который должен состояться 14–15 декабря в Майами.
Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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Трамп сказал, что уже пригласил Польшу, где сейчас "замечательный лидер".
В ответ на вопрос о приглашении РФ Трамп сказал:
"О, это интересно, я об этом не думал… Нет, я об этом не думал. Это интересный вопрос. Я собираюсь немного подумать над этим".
Что этому предшествовало?
- 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией на полях саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.
- Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.
- Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, тем, что США хотят поддерживать хорошие отношения со всеми.
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+10 Александр Чуднивец #474549
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+8 Bill Yard
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+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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