Трамп еще не думал, приглашать ли Россию на саммит G20 в декабре

Дональд Трамп пока не задумывался, приглашать ли Россию на саммит "Группы двадцати", который должен состояться 14–15 декабря в Майами.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Трамп сказал, что уже пригласил Польшу, где сейчас "замечательный лидер".

В ответ на вопрос о приглашении РФ Трамп сказал:

"О, это интересно, я об этом не думал… Нет, я об этом не думал. Это интересный вопрос. Я собираюсь немного подумать над этим".

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Что этому предшествовало?

31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией на полях саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.

Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, тем, что США хотят поддерживать хорошие отношения со всеми.

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