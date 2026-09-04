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Новости Встреча G20
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Трамп еще не думал, приглашать ли Россию на саммит G20 в декабре

Будет ли Россия на саммите G20 в декабре: Трамп ещё думает

Дональд Трамп пока не задумывался, приглашать ли Россию на саммит "Группы двадцати", который должен состояться 14–15 декабря в Майами.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Трамп сказал, что уже пригласил Польшу, где сейчас "замечательный лидер".

В ответ на вопрос о приглашении РФ Трамп сказал: 

"О, это интересно, я об этом не думал… Нет, я об этом не думал. Это интересный вопрос. Я собираюсь немного подумать над этим".

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Что этому предшествовало?

  • 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией на полях саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.
  • Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.
  • Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, тем, что США хотят поддерживать хорошие отношения со всеми.

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Автор: 

G20 (309) россия (89423) США (30422)
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Топ комментарии
+10
Трамп і думати-речі не сумісні...
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04.09.2026 09:14 Ответить
+8
"Трамп ще не думав...". На цьому власне і все.
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04.09.2026 09:14 Ответить
+4
"агент краснов" ще не отримав згоду куйла
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04.09.2026 09:14 Ответить

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