УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6930 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч G20 Запрошення Путіна на G20
2 468 49

Двопартійна група сенаторів закликала Трампа скасувати запрошення Путіну на саміт G20, - WP

Сенат США

Група з 14 американських сенаторів від обох партій закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення диктатору Росії Володимиру Путіну на саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Маямі в грудні цього року.

Про це пише газета The Washington Post, яка має в своєму розпорядженні лист сенаторів до президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лист сенаторів до Трампа 

"Президент Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання повномасштабної агресивної війни Росії проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні", - йдеться у листі.

Сенатори нагадали, що Путін, міністр фінансів РФ Антон Силуанов та інші представники російської делегації перебувають під санкціями США.

Американські законодавці вважають, що Путін може бути менш зацікавлений у припиненні вогню з Україною, якщо його не ізолювати від міжнародної спільноти.

  • Лист підписали шестеро демократів і шестеро республіканців. Його ініціювали голова комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер і провідна демократка в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джинн Шахін.

Читайте також: У ЄС поки не вирішили, чи поїде фон дер Ляєн на саміт G20 у США, якщо там буде Путін

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.
  • Згодом США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
  • Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

Читайте також: Туск про запрошення Путіна на саміт G20: Це заохочення РФ до продовження агресії

Автор: 

G20 (292) запрошення (18) путін володимир (13675) Трамп Дональд (8314) Сенат США (611)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
У США ні.
показати весь коментар
26.09.2026 03:49 Відповісти
+11
Двопартійна група сенаторів краще б вже думала в який дурдом запхати патлату падлу після проміжних виборів.
показати весь коментар
26.09.2026 05:19 Відповісти
+10
путін - військовий злочинець і йому повинні вміняти статус "терорист". Чому це не робиться?
показати весь коментар
26.09.2026 05:41 Відповісти

Завантаження...

 
 