Двопартійна група сенаторів закликала Трампа скасувати запрошення Путіну на саміт G20, - WP
Група з 14 американських сенаторів від обох партій закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення диктатору Росії Володимиру Путіну на саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Маямі в грудні цього року.
Про це пише газета The Washington Post, яка має в своєму розпорядженні лист сенаторів до президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лист сенаторів до Трампа
"Президент Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання повномасштабної агресивної війни Росії проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні", - йдеться у листі.
Сенатори нагадали, що Путін, міністр фінансів РФ Антон Силуанов та інші представники російської делегації перебувають під санкціями США.
Американські законодавці вважають, що Путін може бути менш зацікавлений у припиненні вогню з Україною, якщо його не ізолювати від міжнародної спільноти.
- Лист підписали шестеро демократів і шестеро республіканців. Його ініціювали голова комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер і провідна демократка в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джинн Шахін.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.
- Згодом США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
- Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.
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