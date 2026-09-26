Двопартійна група сенаторів закликала Трампа скасувати запрошення Путіну на саміт G20, - WP

Група з 14 американських сенаторів від обох партій закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення диктатору Росії Володимиру Путіну на саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Маямі в грудні цього року.

Про це пише газета The Washington Post, яка має в своєму розпорядженні лист сенаторів до президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лист сенаторів до Трампа

"Президент Путін несе одноосібну відповідальність за розв'язання повномасштабної агресивної війни Росії проти України. Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні", - йдеться у листі.

Сенатори нагадали, що Путін, міністр фінансів РФ Антон Силуанов та інші представники російської делегації перебувають під санкціями США.

Американські законодавці вважають, що Путін може бути менш зацікавлений у припиненні вогню з Україною, якщо його не ізолювати від міжнародної спільноти.

Лист підписали шестеро демократів і шестеро республіканців. Його ініціювали голова комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер і провідна демократка в комітеті Сенату з міжнародних відносин Джинн Шахін.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.

Згодом США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

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