Туск про запрошення Путіна на саміт G20: Це заохочення РФ до продовження агресії
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 300Polityka.
Багаторічні дискусії
За словами Туска, питання участі Росії та зокрема Путіна у міжнародних форматах викликає дискусії вже багато років.
Він нагадав, що Росію було виключено із формату G8.
"Я чітко пам’ятаю довгу дискусію з президентом Трампом під час його першого терміну. Це було під час саміту в Канаді. Вже тоді президент Трамп стверджував, що було б добре, якби Путін сидів за столом переговорів, але інші партнери, зокрема і я як тодішній голова Європейської Ради, наполягали, що це стало б виправданням російської агресії. Сьогодні ситуація ще гірша" – розповів Туск.
Заохочення РФ до продовження агресії
Туск зауважив, що підтримав би запрошення Путіна на майбутній саміт G20, якби це наблизило б мир в Україні.
"На мою думку, це моє побоювання, але так мені підказує й мій досвід, що наразі, на цьому етапі, Росія може трактувати це радше як заохочення до продовження своєї агресивної політики, і саме цього я побоююся. Я боюся будь-якої форми виправдання російської агресії проти України. Однак, якщо є можливі дії, які могли б спонукати Росію та Путіна до мирних переговорів, то Польща найбільше зацікавлена в тому, щоб мир був досягнутий якнайшвидше", - наголосив прем’єр Польщі.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Путін готовий до нової зустрічі, однак не впевнений, чи відбудеться вона саме в Маямі на полях G20. Заява Трампа пролунала напередодні відкриття Генасамблеї ООН, де цього тижня заплановано одразу кілька дотичних зустрічей.
- США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
- Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.
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