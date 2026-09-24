Туск про запрошення Путіна на саміт G20: Це заохочення РФ до продовження агресії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 300Polityka.

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Багаторічні дискусії

За словами Туска, питання участі Росії та зокрема Путіна у міжнародних форматах викликає дискусії вже багато років.

Він нагадав, що Росію було виключено із формату G8.

"Я чітко пам’ятаю довгу дискусію з президентом Трампом під час його першого терміну. Це було під час саміту в Канаді. Вже тоді президент Трамп стверджував, що було б добре, якби Путін сидів за столом переговорів, але інші партнери, зокрема і я як тодішній голова Європейської Ради, наполягали, що це стало б виправданням російської агресії. Сьогодні ситуація ще гірша" – розповів Туск.

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Заохочення РФ до продовження агресії

Туск зауважив, що підтримав би запрошення Путіна на майбутній саміт G20, якби це наблизило б мир в Україні.

"На мою думку, це моє побоювання, але так мені підказує й мій досвід, що наразі, на цьому етапі, Росія може трактувати це радше як заохочення до продовження своєї агресивної політики, і саме цього я побоююся. Я боюся будь-якої форми виправдання російської агресії проти України. Однак, якщо є можливі дії, які могли б спонукати Росію та Путіна до мирних переговорів, то Польща найбільше зацікавлена ​​в тому, щоб мир був досягнутий якнайшвидше", - наголосив прем’єр Польщі.

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