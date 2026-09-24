У Німеччині відреагували на запрошення Путіна на саміт G20: Нормальних відносин із Росією немає
Федеральний уряд Німеччини заявив, що "взяв до відома" запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який у грудні відбудеться у Маямі. У Берліні наголосили, що через війну проти України про нормальні відносини з Росією не йдеться.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV, про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус.
"З огляду на війну в Україні для федерального уряду не існує нормальних відносин із Росією", – сказав Корнеліус, відповідаючи на прохання прокоментувати запрошення Путіна.
За його словами, підготовка до саміту G20 триває повним ходом, зокрема опрацьовується й питання, пов’язане з можливою участю російського диктатора.
Корнеліус додав, що федеральний уряд Німеччини тісно координує свої дії з партнерами.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон сподівається на те, що Путін прийме запрошення взяти участь у саміті.
Росія залишається членом G20. Путін останніми роками особисто не брав участі в самітах "Групи двадцяти", направляючи замість себе російських представників.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Європейській комісії поки не уточнюють, чи візьме її президентка Урсула фон дер Ляєн участь у саміті G20 у Маямі, якщо на зустріч приїде російський диктатор Володимир Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль