У Німеччині відреагували на запрошення Путіна на саміт G20: Нормальних відносин із Росією немає

Федеральний уряд Німеччини заявив, що "взяв до відома" запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який у грудні відбудеться у Маямі. У Берліні наголосили, що через війну проти України про нормальні відносини з Росією не йдеться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV, про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

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"З огляду на війну в Україні для федерального уряду не існує нормальних відносин із Росією", – сказав Корнеліус, відповідаючи на прохання прокоментувати запрошення Путіна.

За його словами, підготовка до саміту G20 триває повним ходом, зокрема опрацьовується й питання, пов’язане з можливою участю російського диктатора.

Корнеліус додав, що федеральний уряд Німеччини тісно координує свої дії з партнерами.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон сподівається на те, що Путін прийме запрошення взяти участь у саміті.

Росія залишається членом G20. Путін останніми роками особисто не брав участі в самітах "Групи двадцяти", направляючи замість себе російських представників.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Європейській комісії поки не уточнюють, чи візьме її президентка Урсула фон дер Ляєн участь у саміті G20 у Маямі, якщо на зустріч приїде російський диктатор Володимир Путін.

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