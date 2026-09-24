В Германии отреагировали на приглашение Путина на саммит G20: нормальных отношений с Россией нет

Федеральное правительство Германии заявило, что "приняло к сведению" приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который в декабре состоится в Майами. В Берлине подчеркнули, что из-за войны против Украины о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NTV, об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штефан Корнелиус.

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"Учитывая войну в Украине, для федерального правительства не существует нормальных отношений с Россией", - сказал Корнелиус, отвечая на просьбу прокомментировать приглашение Путина.

По его словам, подготовка к саммиту G20 идет полным ходом, в частности, прорабатывается и вопрос, связанный с возможным участием российского диктатора.

Корнелиус добавил, что федеральное правительство Германии тесно координирует свои действия с партнерами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется на то, что Путин примет приглашение принять участие в саммите.

Россия остается членом "Группы двадцати". В последние годы Путин лично не принимал участия в саммитах "Группы двадцати", направляя вместо себя российских представителей.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Европейской комиссии пока не уточняют, примет ли ее президент Урсула фон дер Ляйен участие в саммите G20 в Майами, если на встречу приедет российский диктатор Владимир Путин.

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