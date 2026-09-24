Туск о приглашении Путина на саммит G20: Это поощрение РФ к продолжению агрессии

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит лидеров "Группы двадцати" в Майами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 300Polityka.

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Многолетние дискуссии

По словам Туска, вопрос об участии России и,в частности, Путина в международных форматах вызывает дискуссии уже много лет.

Он напомнил, что Россия была исключена из формата "Большой восьмерки".

"Я отчётливо помню долгую дискуссию с президентом Трампом во время его первого срока. Это было во время саммита в Канаде. Уже тогда президент Трамп утверждал, что было бы хорошо, если бы Путин сидел за столом переговоров, но другие партнеры, в том числе и я как тогдашний председатель Европейского совета, настаивали, что это стало бы оправданием российской агрессии. Сегодня ситуация еще хуже", - рассказал Туск.

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Поощрение РФ к продолжению агрессии

Туск отметил, что поддержал бы приглашение Путина на предстоящий саммит G20, если бы это приблизило мир в Украине.

"На мой взгляд, это моё опасение, но так мне подсказывает и мой опыт, что сейчас, на данном этапе, Россия может истолковать это скорее как поощрение к продолжению своей агрессивной политики, и именно этого я опасаюсь. Я боюсь любой формы оправдания российской агрессии против Украины. Однако, если есть возможные действия, которые могли бы побудить Россию и Путина к мирным переговорам, то Польша больше всего заинтересована в том, чтобы мир был достигнут как можно скорее", - подчеркнул премьер Польши.

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