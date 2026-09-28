Польша упростит правила сбивания беспилотников и ракет, залетающих со стороны России

Польша изменит процедуры для военных самолетов и вертолетов, перехватывающих воздушные цели, входящие в воздушное пространство страны со стороны России. Это позволит быстрее сбивать ракеты и дроны без предварительного визуального подтверждения цели.

Об этом 28 сентября заявил RMF24заместитель министра обороны Цезарий Томчик, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что изменится?

Согласно действующей процедуре мирного времени, польские пилоты перед открытием огня должны приблизиться на достаточное расстояние, чтобы визуально подтвердить наличие цели в польском воздушном пространстве.

Новые правила предусматривают замену такого осмотра так называемой "позитивной идентификацией". Одного только сигнала радара будет достаточно, чтобы пилот или оперативный командир дал разрешение на сбивание объекта. Это позволит польским военным быстрее уничтожать ракеты или дроны, которые входят в воздушное пространство со стороны России.

"До сих пор мы не использовали такие возможности, поскольку они обычно зарезервированы для состояния войны или военного положения. Однако, учитывая угрозу и принимая во внимание, что Польша сегодня ежедневно сталкивается с возможностью проникновения дронов на нашу территорию, мы должны ввести такие изменения как для пилотов, так и для безопасности государства", — отметил Томчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путина нужно судить как преступника, а не приглашать на саммит G20, — Канцелярия Навроцкого

Что предшествовало?

Изменения готовятся на фоне роста напряженности между Польшей и Россией, которая уже неоднократно нарушала польское воздушное пространство. 23 сентября российский военный вертолет Ми-8 ненадолго нарушил воздушное пространство Польши вблизи северной границы страны.

Вертолет прилетел из российского Калининградского эксклава и примерно в 11:08 по местному времени пересек границу к северу от Бранево. Он проник в польское воздушное пространство максимум примерно на 300 метров и находился там 42 секунды. Польские военные радиолокационные системы отслеживали воздушное судно. Истребители поднялись в воздух, а наземные силы были приведены в состояние готовности. Оперативное командование заявило, что подразделения ПВО Польши круглосуточно дежурят и находятся в постоянной готовности защищать воздушное пространство страны.

Еще один инцидент произошел утром 16 сентября на фоне российской атаки дронами по Украине. Польша подняла в воздух истребители и временно приостановила работу аэропортов Люблин и Ряшев-Ясьонка. Около 07:00 по местному времени военные самолеты вылетели на задание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ нанес удар возле КПП "Ягодин" на границе с Польшей, в стране закрыли два аэропорта (обновлено)