Бойцы Президентской бригады уничтожили около десятка реактивных "Шахедов" в небе над Киевской областью: "Видим! Будем работать!.. Сбит!"

В сети опубликовали видеозапись с фрагментами боевых действий подразделений малой ПВО Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого , защищающих небо над Киевской областью от российских ударных беспилотников. На кадрах запечатлено около десятка успешных атак по воздушным целям противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники круглосуточно охотятся за российскими беспилотниками, атакующими столичный регион. Среди целей, которые приходится перехватывать военным, есть и реактивные модификации "Шахедов".

На видео показаны эпизоды обнаружения, сопровождения и уничтожения вражеских воздушных целей. После успешных перехватов в радиоэфире раздается короткое и самое долгожданное для расчетов подтверждение: "Есть сбивание!"

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