Утренний удар РФ по Киеву: в Голосеевском районе попали в 6-этажное здание, в Соломенском - повреждены дома. Один человек ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате утренней российской атаки на Киев пострадал 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Что известно?

Как отмечается, в Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуированы на свежий воздух.

В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома.

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"Все возгорания ликвидированы", — уточнили в ГСЧС.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Киев обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание.

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