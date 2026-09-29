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Утренний удар РФ по Киеву: в Голосеевском районе попали в 6-этажное здание, в Соломенском - повреждены дома. Один человек ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате утренней российской атаки на Киев пострадал 1 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Что известно?
Как отмечается, в Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуированы на свежий воздух.
В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома.
"Все возгорания ликвидированы", — уточнили в ГСЧС.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Киев обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание.
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