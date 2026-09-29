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Новости Атака БПЛА на Киев
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Утренний удар РФ по Киеву: в Голосеевском районе попали в 6-этажное здание, в Соломенском - повреждены дома. Один человек ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате утренней российской атаки на Киев пострадал 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Что известно?

Как отмечается, в Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуированы на свежий воздух.

В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома.

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Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября
Обстрел Киева 29 сентября

"Все возгорания ликвидированы", — уточнили в ГСЧС.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки на Киев обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание.

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Киев (27550) обстрел (35712) Шахед (2534)
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