Ночная атака на Киев: обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание
В ночь на 29 сентября российские захватчики атаковали Киев реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГГА.
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В Соломенском районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома. Пожара в результате падения обломков не возникло.
Также в районе зафиксировали попадание в административное здание объекта инфраструктуры. Там пожара также нет.
Впоследствии мэр сообщил о попадании и пожаре в одном из корпусов учебного заведения. На место направлялись экстренные службы.
В Печерском районе загорелось нежилое здание
В Печерском районе Киева произошло возгорание в трехэтажном нежилом здании.
Причины и масштабы повреждений уточняются.
Обломки БПЛА упали на дорогу в Оболонском районе
В Оболонском районе беспилотник упал на проезжую часть.
Информация о возможных повреждениях на момент сообщения уточнялась.
По информации Kyiv City Express, движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для столицы.
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