Ночная атака на Киев: обломки упали во дворе дома, горело нежилое здание

В ночь на 29 сентября российские захватчики атаковали Киев реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГГА.

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В Соломенском районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома. Пожара в результате падения обломков не возникло.

Также в районе зафиксировали попадание в административное здание объекта инфраструктуры. Там пожара также нет.

Впоследствии мэр сообщил о попадании и пожаре в одном из корпусов учебного заведения. На место направлялись экстренные службы.

В Печерском районе загорелось нежилое здание

В Печерском районе Киева произошло возгорание в трехэтажном нежилом здании.

Причины и масштабы повреждений уточняются.

Обломки БПЛА упали на дорогу в Оболонском районе

В Оболонском районе беспилотник упал на проезжую часть.

Информация о возможных повреждениях на момент сообщения уточнялась.

По информации Kyiv City Express, движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для столицы.

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