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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве прогремели взрывы

В Одессе взрывы

В ночь на 29 сентября Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Киевская городская военная администрация и Воздушные силы ВСУ.

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Россия атаковала Киев баллистической ракетой

В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Жителей города призвали пройти в ближайшие укрытия.

"Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — сообщили в Киевской городской военной администрации.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей в Сумской области в направлении Киева.

Позже в столице раздалась серия взрывов.

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Киев (27550) обстрел (35712) ракеты (4250)
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