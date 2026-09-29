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В Киеве прогремели взрывы
В ночь на 29 сентября Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Киевская городская военная администрация и Воздушные силы ВСУ.
Россия атаковала Киев баллистической ракетой
В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Жителей города призвали пройти в ближайшие укрытия.
"Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — сообщили в Киевской городской военной администрации.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей в Сумской области в направлении Киева.
Позже в столице раздалась серия взрывов.
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