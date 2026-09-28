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Новости Атака беспилотников на Киев Обстрелы Киева
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Атака российских беспилотников на Киев: число пострадавших возросло до 21, погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Число пострадавших вследствие атаки российских беспилотников на Киев 28 сентября возросло до 21, погибла женщина.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Российские войска продолжают атаковать Киев беспилотниками. Правоохранители фиксируют последствия военного преступления в четырех районах", — говорится в сообщении.

Погибшая и раненые 

Вследствие атаки в Киеве погибла 44-летняя женщина. Еще более 20 граждан в возрасте от 29 до 76 лет получили ранения.

атака на Киев 28 сентября

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Повреждения

В городе повреждены медицинский центр, многоквартирный дом, здание бизнес-центра, АЗС, ресторан, административные здания, компания и автомобили.

На местах вражеской атаки работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели, медики и другие профильные службы.

атака на Киев 28 сентября

атака на Киев 28 сентября

атака на Киев 28 сентября

атака на Киев 28 сентября

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
  • В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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