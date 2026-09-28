Атака российских беспилотников на Киев: число пострадавших возросло до 21, погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Число пострадавших вследствие атаки российских беспилотников на Киев 28 сентября возросло до 21, погибла женщина.
Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают атаковать Киев беспилотниками. Правоохранители фиксируют последствия военного преступления в четырех районах", — говорится в сообщении.
Погибшая и раненые
Вследствие атаки в Киеве погибла 44-летняя женщина. Еще более 20 граждан в возрасте от 29 до 76 лет получили ранения.
Повреждения
В городе повреждены медицинский центр, многоквартирный дом, здание бизнес-центра, АЗС, ресторан, административные здания, компания и автомобили.
На местах вражеской атаки работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели, медики и другие профильные службы.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
- Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
- В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).
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