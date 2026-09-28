Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовало Радио Свобода.

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Подробности

В настоящее время люди пытаются спастись от пожара, возникшего в результате удара РФ.







Глава Шевченковской районной государственной администрации Киева Александр Сазанович сообщил, что, к сожалению, есть раненые и погибшие. На месте работают все экстренные и соответствующие службы.

По данным КГВА, на данный момент известно о погибшей женщине.

Также мэр Кличко заявил, что три человека пострадали. Их медики госпитализировали.















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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

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