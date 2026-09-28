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Новости Обстрелы Киева
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Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовало Радио Свобода.

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Подробности

В настоящее время люди пытаются спастись от пожара, возникшего в результате удара РФ.

НАН Украины горит после удара РФ: люди спасаются
НАН Украины горит после удара РФ: люди спасаются
НАН Украины горит после удара РФ: люди спасаются

Глава Шевченковской районной государственной администрации Киева Александр Сазанович сообщил, что, к сожалению, есть раненые и погибшие. На месте работают все экстренные и соответствующие службы.

По данным КГВА, на данный момент известно о погибшей женщине.

Также мэр Кличко заявил, что три человека пострадали. Их медики госпитализировали.

Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Читайте: В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе. ВИДЕО

Автор: 

Киев (27529) НАН Украины (200) обстрел (35677)
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Топ комментарии
+35
Фламінгі абізатєльно нанєсут атвєтний удар па мацквабаду. Адже так,паршивий ішачелло?
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28.09.2026 14:12 Ответить
+24
А де наші реактивні дрони? Бубачка,знайди штілєрмана. Адже ти віддав всі гроші цій конторі "роги та копита".
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28.09.2026 14:16 Ответить
+18
Де народні депутати ВРУ, де звернення до міжнародної спільноти?
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28.09.2026 14:14 Ответить

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