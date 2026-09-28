12 472 84
Люди спасаются из охваченного огнем здания НАН Украины после удара РФ: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовало Радио Свобода.
Подробности
В настоящее время люди пытаются спастись от пожара, возникшего в результате удара РФ.
Глава Шевченковской районной государственной администрации Киева Александр Сазанович сообщил, что, к сожалению, есть раненые и погибшие. На месте работают все экстренные и соответствующие службы.
По данным КГВА, на данный момент известно о погибшей женщине.
Также мэр Кличко заявил, что три человека пострадали. Их медики госпитализировали.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
Топ комментарии
+35 Gary Grant
показать весь комментарий28.09.2026 14:12 Ответить Ссылка
+24 Bill Yard
показать весь комментарий28.09.2026 14:16 Ответить Ссылка
+18 krot_lub
показать весь комментарий28.09.2026 14:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль